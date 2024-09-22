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Вертолет «Ночной охотник» ударил по бронетехнике ВСУ в курском приграничье

Мо РФ: вертолет Ми-28НМ нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» атаковал авиационными средствами поражения живую силу и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведка доложила об успешном поражении целей.

19 сентября стало известно, что российские военные сорвали попытки ВСУ прорваться через государственную границу РФ на Курском направлении в районе населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. В результате боестолкновений украинские войска потеряли до 30 человек личного состава, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

9 сентября Минобороны РФ сообщало, что экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. В ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям украинских войск.

Ранее в США назвали атаку ВСУ на Курскую область катастрофическим провалом.

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Атаки на Курскую область
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