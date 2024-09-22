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ВС уничтожили гаубицу L119 в Харьковской области

МО РФ сообщило об уничтожении «Ланцетом» гаубицы L119 в Харьковской области

ВС уничтожили 105-мм гаубицу L119 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Гаубица производства США была уничтожена в районе Петропавловки. Замаскированное в лесополосе орудие было выявлено в ходе разведывательных мероприятий.

«Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, свидетельствовали о возгорании гаубицы», — сообщили в ведомстве.

До этого Минобороны показало поражение «Ланцетом» самоходки ВСУ в Сумской области. Артиллерийскую установку обнаружили средства воздушной разведки подразделения группировки войск «Север».

На опубликованных министерство обороны кадрах виден момент детонации боекомплекта САУ после попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее появились кадры уничтожения украинского БТР в Курской области.

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