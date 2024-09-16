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Поражение артиллерийской установки ВСУ «Ланцетом» попало на видео

Минобороны показало поражение «Ланцетом» самоходки ВСУ в Сумской области

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Отмечается, что артиллерийскую установку обнаружили средства воздушной разведки подразделения группировки войск «Север».

На опубликованных кадрах виден момент детонации боекомплекта САУ после попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В субботу, 14 сентября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении в приграничном районе Курской области украинской самоходной артиллерийской установки. Она была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет». 14 сентября российское Минобороны также показало кадры уничтожения артиллерией группировки войск «Север» живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. По данным оборонного ведомства, подразделения противника были обнаружены средствами воздушной разведки. Они укрывались в лесном массиве и после подтверждения были ликвидированы.

Ранее армия России нанесла удар по украинским военным аэродромам.

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