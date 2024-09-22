В ЕС заявили об отставании от РФ по запасам боеприпасов

Странам-членам Евросоюза следует установить минимальный объем запасов боеприпасов и другого вооружения. Об этом заявил литовский депутат Европарламента, кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью газете Financial Times.

Депутат обратил внимание, что в марте Еврокомиссия выделила для увеличения мощности выпуска боеприпасов €500 млн. Планируется, что к концу 2025 года страны ЕС смогут изготавливать до 2 млн снарядов в год. По словам Кубилюса, такой объем производства лучше лимита в 300 тыс. в год, который был до начала спецоперации на Украине, но все еще недостаточен.

«Если я не ошибаюсь, мы все еще отстаем от россиян», — сказал он.

Кандидат на пост еврокомиссара подчеркнул, что в Евросоюзе нет критерия для военной безопасности, который позволил бы установить минимальный объем запасов вооружений. По мнению депутата, подобный аспект позволил бы обеспечить «постоянный спрос на производство».

19 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ в условиях специальной военной операции на Украине кратно нарастила выпуск особо востребованных вооружений. Глава государства отметил также, что тактико-технические характеристики российского оружия улучшены и адаптированы исходя из полученного боевого опыта в зоне спецоперации.

Ранее ЕC направил на закупку оружия для Украины более миллиарда евро от замороженных активов РФ.