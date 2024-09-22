«Хезболла» заявила об ударе по промышленному комплексу в Израиле

Шиитское движение «Хезболла» заявило об ударе по промышленному комплексу на севере Хайфы в Израиле. Сообщение движения передает РИА Новости.

Удар назван ответом на операцию Израиля по подрыву пейджеров в Ливане.

Утром 22 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 — спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.

Ранее в столице Ливана были разрушены два жилых дома из-за атаки Израиля.