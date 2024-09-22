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ЦАХАЛ сообщил, что утром по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет

ЦАХАЛ: утром по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет

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Shir Torem/Reuters

Утром 22 сентября Ливан запустил по территории Израиля более 100 ракет. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным ведомства, после сирен, которые сработали между ранним утром на севере Израиля, было обнаружено около 85 снарядов, которые прилетели из Ливана на территорию Израиля. Некоторые из снарядов перехватили, также упавшие снаряды нашли в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. Пожарно-спасательные службы Израиля работают над тушением многочисленных пожаров, которые начались в этом районе.

Также после сирен, которые звучали в 4:48 и 5:10 в районе Изреельской долины, зафиксировали около 20 ливанских снарядов. Большинство снарядов были перехвачены, но некоторые упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось.

До этого шиитское движение «Хезболла» заявило о своем втором массированном ракетном ударе по авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид. В пресс-службе движения добавили, что были использованы ракеты «Фади-1», с дальностью 80 км, и «Фади-2», с дальностью 105 км».

Ранее министры обороны Израиля и США обсудили удары по объектам «Хезболлы».

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