«Хезболла» нанесла второй удар по авиабазе Израиля Рамат-Давид

Шиитское движение «Хезболла» заявило о своем втором массированном ракетном ударе по авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Были использованы ракеты «Фади-1», с дальностью 80 км, и «Фади-2», с дальностью 105 км».

По данным The Jerusalem Post, было выпущено около 40 ракет.

При первом ударе по авиабазе было выпущено 10 снарядов, большая часть из которых была перехвачена израильской системой противовоздушной обороны.

В ночь на 22 сентября армия Израиля сообщила о ракетном ударе «Хезболлы». Кроме того в ЦАХАЛ заявили, что ВВС Израиля за сутки атаковали 290 объектов «Хезболлы» в Ливане.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее министры обороны Израиля и США обсудили удары по объектам «Хезболлы».