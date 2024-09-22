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Армия Израиля сообщила о ракетном ударе «Хезболлы»

ЦАХАЛ: «Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десяти ракет по территории Израиля. Об этом сообщила Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в районе Изреельской долины, было обнаружено около 10 снарядов, летящих из Ливана на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что большинство ракет было перехвачено. Обломки одной из них упали в районе Назарета, сообщает The Times of Israel. Издание со ссылкой на медицинских специалистов пишет, что в результате произошедшего один мужчина в возрасте 60 лет был легко ранен осколками после перехвата.

При этом атаку издание называет «самым масштабным ракетным обстрелом» Израиля с начала войны в октябре прошлого года.

До этого сообщалось, что израильские ВВС завершили новую волну массированных ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан.

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