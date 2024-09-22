В минобороны Украины рассказали, сколько тратят на военные нужды

Украина тратит на военные нужды свыше $150 млрд, но этого недостаточно, сказал министр обороны страны Рустем Умеров телеканалу «Рада».

При этом он не уточнил, за какой период времени республика израсходовала указанную сумму.

«Мы расходуем более $150 миллиардов, которые приходят от партнеров и из нашего бюджета, то есть денег необходимо больше, тогда наши возможности будут расти очень сильно», — отметил Умеров.

Он добавил, что Украине будут нужны инвестиции.

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении дополнительных 500 млрд гривен (более $12 млрд) на нужды обороны в текущем году. За три дня до этого парламент республики утвердил изменения в бюджет страны на 2024 год в секторе обороны и безопасности. Расходы в текущем году составляют рекордные 3,73 трлн гривен (около $90 млрд). Финансовый комитет Рады на этом фоне призвал поднять налог на финансирование нужд ВСУ до 5%.

Ранее СМИ написали, что на Украине может смениться руководство минобороны и разведки.