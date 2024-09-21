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На Украине заявили об усилении наступления ВС РФ в Донбассе

Бывший полковник СБУ Стариков: ВС России усилили наступление в Донбассе

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Наступление Вооруженных сил России в Донбассе усиливается. Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Голованову заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков, сообщает РИА Новости.

«На Восточном фронте (в Донбассе. — «Газета.Ru») динамика наступления противника продолжается и она усиливается», — сказал офицер.

Он также обратил внимание, что ВСУ не удается локализовать масштаб атак российской армии. Это уже привело к оперативно-тактическим кризисам для украинской армии на разных участках фронта, отметил Стариков.

По его словам, если Украина не предпримет меры, то «тактический кризис перерастет в полноценный кризис».

«Это может привести к непоправимым последствиям летней военной компании 2024 года», — добавил отставной полковник СБУ.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было.

По его словам, сейчас речь идет не о том, чтобы двигаться в Донбассе по 200, по 300 метров вперед. Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами», уточнил глава государства.

Ранее российский генерал назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.

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