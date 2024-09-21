ЦАХАЛ сообщил об ударе по командному центру ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о точном ударе по командному центру ХАМАС в Газе в здании школы Аль-Фалах. Отчет об атаке опубликован в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Центр управления и контроля, расположенный внутри комплекса, который ранее служил школой Аль-Фалах, использовался террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и государства Израиль», — сообщили израильские военные.

15 сентября армия Израиля сообщила об ударе по еще одному штабу ХАМАС — в школе города Бейт-Ханун. Уточняется, что «удар по центру контроля и управления ХАМАС, оборудованному внутри комплекса», который ранее использовался как учебное заведение, был нанесен военно-воздушными силами (ВВС) Израиля.

До этого глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил об атаке танков на конвой ВОЗ в секторе Газа и назвал ее неприемлемой. Инцидент произошел 14 сентября, когда колонна ВОЗ возвращалась из миссии в северную часть сектора Газа.

Ранее ООН осудила удар ВС Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа.