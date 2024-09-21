Российские войска отбили около 10 попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Кременной, то на этом участке фронта инициатива на стороне Вооруженных сил Российской Федерации, но здесь противник на регулярной основе проводит контратаки. Только за эту неделю наши военнослужащие уже отбили порядка 10 контратак. <...> Но все это купировано нашим командованием, поэтому сейчас идет плановая боевая работа», — рассказал Марочко.

По словам бывшего официального представителя Народной милиции ЛНР, украинские войска выбрали Кременное направление для того, чтобы изобразить «перемогу» хотя бы где-нибудь на фронте.

До этого ФСБ обнародовала видео задержания жителя Старобельского района Луганской народной республики (ЛНР), который передавал данные о российских войсках Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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