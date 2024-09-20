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Путин создал комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками

Путин образовал в Совбезе РФ комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин образовал в Совбезе межведомственную комиссию по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту. Указ Путина опубликован на портале правовой информации.

Председателем комиссии станет зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его заместителем назначен глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

16 сентября Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Путин также поручил выделить из федерального бюджета необходимые средства для реализации данного указа. Он вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

По данным портала Global Firepower, армия России станет второй в мире по количеству солдат после увеличения Владимиром Путиным штатной численности ВС РФ.

Ранее в Госдуме оценили необходимость мобилизации для увеличения численности российской армии.

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