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Американский политолог заявил, что в США понимают, кто выигрывает в конфликте на Украине

Миршаймер: США понимают, что Россия побеждает в конфликте на Украине

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Shannon Stapleton/Reuters

Россия побеждает в конфликте на Украине, США понимают это. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Люди в администрации Соединенных Штатов, наверняка, знают это. Они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что Украина находится в серьезной беде», — сказал он.

По мнению Миршаймера, ситуация будет ухудшаться, в результате чего Вашингтон столкнется с настоящей катастрофой. Эксперт считает, что для Белого дома не существует выхода из положения, поэтому США пытаются «найти какое-то магическое решение».

»Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает удары вглубь России как объявление войны со стороны Запада — и особенно США», — заключил профессор.

До этого морской пехотинец США в отставке Брайан Берлетик заявлял, что ВС России четко придерживаются выбранной стратегии в конфликте на Украине, не поддаются на провокации и поэтому доминируют на поле боя.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Алаудинова о победе в СВО.

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