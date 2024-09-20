В РФ представители теробороны пожаловались на отсутствие выплат

Представители территориальной обороны одного из поселков в Белгородской области заявили, что не получили деньги, положенные за месяцы работы. Об этом сообщает издание «Страсти».

По информации журналистов, бойцам теробороны должны платить по 150 рублей в час, однако за несколько месяцев они так и не получили деньги.

«За апрель нам не выплатили, выплатили за май-июнь. <...> Мы не заключали договор. Писали согласие о том, что решили охранять свое поселение как тероборона. Однако глава поселения начал нам палки в колеса вставлять и не подписывать бумаги. <...> Он ... говорил, у вас большая зарплата, требовал с нас рапорта как в армии. Мы ругаемся с ним каждый день», — поделился один из представителей территориальной обороны.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил выделить деньги для подразделений теробороны в приграничье.

Ранее для жителей белгородских сел поручили ввести выплаты на аренду жилья.