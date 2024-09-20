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Против украинских военных завели три уголовных дела за преступления в Курской области

СК завел три дела против украинских военных из-за преступлений в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Против украинских военных завели три уголовных дела из-за преступлений в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ГВСУ СК России.

Уголовные дела возбудили по факту преступлений, предусмотренных статьями о покушении, умышленном повреждении и теракте.

По данным следствия, 16 сентября участники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Кореневский район Курской области, в результате чего пострадали два сотрудника «Россети Центр», которые восстанавливали электроснабжение.

Также 18 сентября подозреваемые обстреляли из артиллерии жилой дом, а также среднюю общеобразовательную школу в населенном пункте Глушково. В результате здания оказались частично разрушены. В тот же день фигуранты обстреляли село Ржава, из-за чего пострадали два мирных жителя и несколько жилых домов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад перешел к открытой поддержке терактов Киева против мирных граждан. Она подчеркнула, что деструктивная позиция Запада по отношению к Украине представляет собой еще один шаг в рамках «крестового похода» против формирования многополярного мира, направленного на создание более справедливого миропорядка.

Ранее в Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас.

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