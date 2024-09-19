Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент является очень сложной на двух направлениях в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Ситуация [на фронте] остается крайне сложной», — отметил он.

По словам Зеленского, тяжелые бои сейчас идут на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях.

Накануне полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Зеленскому угрожает опасность из-за краха ВСУ на линии соприкосновения.

Вся оборона ВСУ в Южном Донбассе может пасть в скором времени. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По мнению эксперта, ситуация для украинских войск складывается максимально сложно сразу на нескольких направлениях фронта. В ближайшее время Украина должна потерять Часов Яр. ВСУ вскоре будут полностью выбиты из Курской области.

Ранее Захарова окрестила Зеленского «особью», уничтожившей Украину.