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Медведев назвал СВО шансом сплотиться для России

Медведев назвал СВО тяжелейшим испытанием для России

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания первого Совета первичных отделений партии заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине является тяжелейшим испытанием для страны. Об этом сообщает Telegram-канал партии «Единая Россия».

«На самом деле, это тяжелейшее испытание для страны, для огромного количества людей в нашей стране. В целом, это возможность сплотиться», — заявил зампред Совбеза РФ.

Медведев отметил, что в вопросе поддержки армии, а также семей военнослужащих «нет никакой конкуренции» с другими политическими силами. По словам председателя партии «Единая Россия», народ сплотился вокруг президента России Владимира Путина и Вооруженных сил РФ, чтобы обеспечить победу в конфликте.

Кроме того, Медведев, отвечая на вопрос о создании базы данных врагов РФ, заявил, что граждане России должны знать противников страны, а также о том, чем они занимаются.

17 сентября заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что необходимо создать открытую базу персональных данных противников России для реализации «прикладных целей».

Ранее Медведев призвал готовиться к отражению ударов Украины по РФ.

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Операция на Украине
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