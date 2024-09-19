Столтенберг призвал страны НАТО повысить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что тратить 2% ВВП на оборону в странах – членах Североатлантического альянса в современных условиях уже недостаточно, нужно повышать инвестиции. Интервью Столтенберга транслировалось на сайте НАТО.

«Этого недостаточно для того, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал он.

Генсек НАТО заявил, что чем больше будет денег, тем сильнее будет оборона стран альянса.

«Чем больше будет средств, тем сильнее будет оборона, эффективней система сдерживания, безопасность будет на более высоком уровне», — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что для новых планов по наращиванию военной мощи блока требуется больше расходов.

До этого Столтенберг заявил, что разрешение Украине на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой. Он добавил, что поддерживает государства, которые выступили за предоставление Украине разрешения на применение дальнобойных ракет.

Ранее Столтенберг назвал условие для мира на Украине.