Путин рассказал о росте производства востребованного оружия в РФ

Россия в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине кратно нарастила выпуск особо востребованных вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения, стенограмму публикует сайт Кремля.

«И в наши дни предприятия ОПК работают ритмично, четко, делают все необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку», — заявил российский лидер.

По словам главы государства, благодаря тяжелому труду работников оборонно-промышленного комплекса выпуск особо востребованных образцов увеличен кратно.

Путин отметил также, что тактико-технические характеристики российского вооружения улучшены и адаптированы исходя из полученного боевого опыта в зоне спецоперации.

До этого президент РФ сообщил, что в рамках программы комплексного переоснащения армии и флота в войска поступят «уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных.

Ранее Путин объяснил увеличение численности российской армии.