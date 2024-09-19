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Шиитские группировки Ирака ударили по цели в израильском городе

«Исламское сопротивление Ирака» заявило об ударе по цели в Хайфе с помощью дрона

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Hadi Mizban/AP

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по цели в израильском городе Хайфа, применив при атаке беспилотник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное Telegram-канале группировки заявление.

Представители группировки утверждают, что операция была проведена в поддержку палестинцев в секторе Газа. Также они назвали атаку ответом на преступления Израиля в анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 6 мая 2024 года Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Условием прекращения боевых действий названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил движения в этом районе.

Ранее Эрдоган призвал к исламской коалиции против Израиля.

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