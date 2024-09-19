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В зоне СВО заметили российские «беспилотники-матрешки»

Forbes: в зоне СВО впервые заметили российские беспилотники-носители FPV-дронов

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Reuters

В зоне СВО впервые заметили российские беспилотники-носители FPV-дронов. Об этом сообщает Forbes.

«Беспилотник-матрешка», несущий другой дрон, — это еще один технологический шаг вперед для системы вооружения, которая стала определяющей», — отметили западные журналисты.

По мнению создателей материала, такие дроны позволяют поражать позиции ВСУ на расстоянии 40 километров от линии фронта, в то время как длительность работы стандартного FPV-дрона с хорошими батареями составляет около 15 минут, что может обеспечить дальность полета только до 30 километров.

До этого командир взвода БПЛА с позывным «Гусар» рассказал, что FPV-дроны превратили военные конфликты в мясорубку. По его словам, такие дроны являются дешевым аналогом противотанковых управляемых ракет.

Ранее доброволец рассказал о психологии операторов БПЛА в зоне СВО.

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