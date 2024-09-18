Две российские армии стали гвардейскими

Президент России Владимир Путин присвоил двум российским армиям звания гвардейских подразделений. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, гвардейским объединением стала 11-я Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Другим указом глава государства присвоил звание 51-ой общевойсковой Донецкой армии.

Это объединение является одним из наиболее молодых в российских вооруженных силах, и состоит из частей и подразделений бывшей Народной милиции Донецкой народной республики — эти части вошли в состав российской армии в 2022 году после воссоединения ДНР с Россией.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в Военно-воздушной академии в Воронеже.

Руководитель академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил главе Минобороны РФ о системе подготовки кадров летного и инженерно-технического состава и других смежных специальностей.

Ранее Путин по видеосвязи принял участие в учениях «Океан-2024».