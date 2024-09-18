Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две российские армии стали гвардейскими

Путин присвоил двум армиям звания гвардейских объединений

close
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин присвоил двум российским армиям звания гвардейских подразделений. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, гвардейским объединением стала 11-я Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Другим указом глава государства присвоил звание 51-ой общевойсковой Донецкой армии.

Это объединение является одним из наиболее молодых в российских вооруженных силах, и состоит из частей и подразделений бывшей Народной милиции Донецкой народной республики — эти части вошли в состав российской армии в 2022 году после воссоединения ДНР с Россией.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС России в Военно-воздушной академии в Воронеже.

Руководитель академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил главе Минобороны РФ о системе подготовки кадров летного и инженерно-технического состава и других смежных специальностей.

Ранее Путин по видеосвязи принял участие в учениях «Океан-2024».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами