Путин объяснил увеличение численности российской армии

Рост численности российской армии связан с образованием новых военных округов, которые были созданы как ответ на вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращение которого опубликовано на сайте Кремля.

«В тесном взаимодействии региональных и федеральных органов власти нужно решить ключевую задачу - обеспечить комплектование вооруженных сил подготовленными, обученными людьми, подготовленным и обученным личным составом, в том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов», — заявил Путин.

Российский президент заявил, что именно для решения этой задачи численность российской армии была увеличена на 180 тыс. человек — до 1,5 млн военнослужащих.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что защита жителей российского приграничья является святой обязанностью Вооруженных сил.

Ранее Путин заявил, что человечество столкнулось с серьезными проблемами.