Путин оценил стойкость защитников российской границы

Защита жителей российского приграничья является святой обязанностью Вооруженных сил России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

«Святая обязанность <…> вооруженных сил - сделать все для защиты людей», — заявил Путин.

Обращаясь по видеосвязи ко вновь избранным губернатор российских регионов, глава государства призвал их обратить особое внимание на вопрос безопасности жителей приграничных регионов

До этого президент России Владимир Путин обратился с благодарностью к избирателям из приграничных с Украиной районов.

Обращение российского президента касалось жителей районов, которые граничат с Украиной, а также новых регионов России. С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня.

Ранее Путин заявил, что человечество столкнулось с серьезными проблемами.