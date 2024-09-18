Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил стойкость защитников российской границы

Путин назвал защиту жителей российского приграничья святой обязанностью ВС РФ

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Защита жителей российского приграничья является святой обязанностью Вооруженных сил России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

«Святая обязанность <…> вооруженных сил - сделать все для защиты людей», — заявил Путин.

Обращаясь по видеосвязи ко вновь избранным губернатор российских регионов, глава государства призвал их обратить особое внимание на вопрос безопасности жителей приграничных регионов

До этого президент России Владимир Путин обратился с благодарностью к избирателям из приграничных с Украиной районов.

Обращение российского президента касалось жителей районов, которые граничат с Украиной, а также новых регионов России. С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня.

Ранее Путин заявил, что человечество столкнулось с серьезными проблемами.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами