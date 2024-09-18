Израиль перебросил 98-ю дивизию к границе с Ливаном

На фоне нарастающего конфликта с движением «Хезболла» командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) переместило 98-ю дивизию на севере страны, ближе к границе с Ливаном. Об этом сообщает газета The Times of Israelhttps://www.timesofisrael.com/.

Издание подчеркивает, что ранее данная дивизия находилась в южном военном округе и проводила операции в секторе Газа, где была выведена из Хан-Юниса в конце августа. Теперь ей будут поступать приказы от Северного военного округа.

Как отмечается, в 98-ю дивизию входят воздушно-десантные бригады и бригады специального назначения, а приблизительное число ее бойцов составляет от 10 до 20 тысяч.

Также стало известно, что 98-я дивизия, наряду с 36-й, может быть задействована в потенциальной сухопутной операции Израиля в Ливане.

Недавно в разных регионах Ливана, преимущественно на юге, а также в Сирии, произошли взрывы пейджеров, используемых членами «Хезболлы». Согласно сообщениям ближневосточных СМИ, ссылающимся на данные ливанского Минздрава, около 4 тысяч человек получили ранения, из которых 400 находятся в критическом состоянии.

До этого израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат «Хезболлы» в районе города Тверии на северо-востоке еврейского государства.

Ранее ЦАХАЛ сообщили об уничтожении штаба ХАМАС в секторе Газа.