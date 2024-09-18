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Российские войска поразили объекты энергетики на Украине

Минобороны России заявило о поражении объектов энергетики на Украине

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия поразила энергетические объекты на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, речь идет об объектах, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, пострадали аэродромная инфраструктура и цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила ВСУ и военная техника в 138 районах.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска потеряли до 100 человек в ДНР в зоне ответственности группировки войск ВС РФ «Восток».

Также полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что наступление российских сил в подконтрольных районах Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области ведет к военному разгрому украинских войск.

По его мнению, военно-политическое руководство Украины остановилось на неправильной стратегической цели.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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