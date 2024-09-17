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Американский беспилотник угрожал российскому истребителю в небе Сирии

Минобороны: беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с истребителем Су-35

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Александр Вильф/РИА Новости

Американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«На юге провинции Хомс произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», — заявил Игнасюк.

Офицер добавил, что благодаря профессионализму российского летчика удалось избежать катастрофы — истребитель вовремя сменил курс.

До этого хуситы обнародовали фото сбитого над Йеменом американского дрона MQ-9 Reaper.

По данным канала, беспилотник был уничтожен над провинцией Саада, при этом сбитый беспилотник стал одним из почти десятка аналогичных разведывательных машин, уничтоженных хуситами.

Ранее в Сирии дрон MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35.

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