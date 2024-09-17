В правительстве Ливана назвали кибератаку на пейджеры жителей страны израильской агрессией

Правительство Ливана изучило первые результаты расследования чрезвычайной ситуации с детонацией пейджеров в разных районах страны и считает инцидент израильской агрессией. Об этом заявил министр информации Ливана Зияд Макари, пишет РИА Новости.

Чиновник назвал кибератаку Израиля «опасным посягательством на суверенитет Ливана и откровенным преступлением».

Ливанское движение «Хезболла» в своем Telegram-канале также возложило ответственность за случившееся на Израиль.

«Мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту агрессию», — отмечается в сообщении.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.