Морпехи 155-й бригады ТОФ вытеснили ВСУ из села Снагость Курской области на трофейной технике украинских военных. Об этом сообщает RT.

«Был расчет на неожиданность и скорость. Мы залетели внезапно, на трофейной технике, забросили штурмовую группу, помогли им своим крупнокалиберным пулеметом, уничтожили пару домов, в которых ВСУ оборудовали огневые точки», — рассказал один из морпехов изданию.

ВСУ не ожидали маскировки «под своих» и атаки с разных сторон, после чего ушли из Снагости, не оказав серьезного сопротивления. Отмечается, что ВС РФ использовали для атаки украинский БТР «Казак».

13 сентября российские военные освободили село Снагость в Кореневском районе Курской области. Кроме него также были освобождены хутор Покровский, села Дарьино и Толстый Луг. Там водрузили российский флаг.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее на Западе заявили о продвижении ВС России по всем фронтам.