Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Морпехи ВС РФ обманом вытеснили ВСУ из села в Курской области

Морпехи РФ на трофейной технике обманули ВСУ и освободили Снагость Курской области

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Морпехи 155-й бригады ТОФ вытеснили ВСУ из села Снагость Курской области на трофейной технике украинских военных. Об этом сообщает RT.

«Был расчет на неожиданность и скорость. Мы залетели внезапно, на трофейной технике, забросили штурмовую группу, помогли им своим крупнокалиберным пулеметом, уничтожили пару домов, в которых ВСУ оборудовали огневые точки», — рассказал один из морпехов изданию.

ВСУ не ожидали маскировки «под своих» и атаки с разных сторон, после чего ушли из Снагости, не оказав серьезного сопротивления. Отмечается, что ВС РФ использовали для атаки украинский БТР «Казак».

13 сентября российские военные освободили село Снагость в Кореневском районе Курской области. Кроме него также были освобождены хутор Покровский, села Дарьино и Толстый Луг. Там водрузили российский флаг.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее на Западе заявили о продвижении ВС России по всем фронтам.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами