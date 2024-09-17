Беспилотник «Иноходец» впервые уничтожил американскую установку РСЗО M270 MLRS

Российские войска впервые поразили американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS с помощью ударного беспилотника «Иноходец» («Орион»). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что это произошло на границе Сумской и Курской областей.

Весной президент России Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем выявления и подавления беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на вторник, 17 сентября, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Брянской области еще семь беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В минувшее воскресенье, 15 сентября, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять дронов самолетного типа над регионом.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).