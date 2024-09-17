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Генерал Гурулев объяснил, зачем Путин увеличил численность армии

Гурулев: численность ВС РФ увеличена для создания новых частей для спецоперации

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин увеличил численность вооруженных сил страны, чтобы сформировать новые подразделения для участия в спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев.

Он обратил внимание, что новые части формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции», — пояснил генерал.

Накануне стало известно, российский лидер увеличил штатную численность вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Указ от 16 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В предыдущий раз штатная численность армии РФ была увеличена в декабре 2023 года — до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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