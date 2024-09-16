В НАТО заявили, что альянс не станет стороной конфликта при ударах Украины по России

НАТО не станет частью конфликта России и Украины в случае, если страны Североатлантического альянса разрешат Украине бить по территории Российской Федерации западным оружием. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью Foreign Policy.

«Неверно говорить, что мы станем частью конфликта», — отметил он.

Также он добавил, что НАТО не считает Иран и КНДР частью конфликта в связи с якобы поставками военной помощи России.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что прямое участие стран западных стран в конфликте меняет его суть. Если они снимут упомянутые ограничения, это будет означать, что страны Европы, НАТО, а также США воюют с Россией, сказал глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз от стран Запада.

Путин также обратил внимание, что для ударов западными ракетами необходимы разведданные с натовских спутников, а полетные задания в эти ракетные системы фактически могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Таким образом, ВСУ самостоятельно не могут осуществить такие атаки.

Ранее Столтенберг ответил, продолжит ли НАТО помогать Украине.