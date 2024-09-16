Российские военные сбили истребитель ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщило министерство обороны России в регулярном отчете о ходе специальной военной операции.

«ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала спецоперации, по данным министерства, были уничтожены 646 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

До этого американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что военно-воздушные силы Украины потеряли одни из последних советских истребителей Су-27 и МиГ-29. По мнению обозревателей, эти потери не получится восполнить.

В журнале отмечается, что ВСУ вряд ли в обозримом будущем получат «истребитель с такими же впечатляющими летными характеристиками или высокой выносливостью», поскольку подержанные F-16 и Mirage 2000, которые поставляются странами Европейского союза, по размеру почти в два раза меньше Су-27, имеют значительно меньше половины его дальности и несут радары размером менее одной трети от размера советского истребителя.

Ранее стало известно, что в России расширят производство истребителей Су-57.