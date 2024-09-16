Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сбили истребитель ВСУ

Минобороны: ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

close
Efrem Lukatsky/AP

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщило министерство обороны России в регулярном отчете о ходе специальной военной операции.

«ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала спецоперации, по данным министерства, были уничтожены 646 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

До этого американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что военно-воздушные силы Украины потеряли одни из последних советских истребителей Су-27 и МиГ-29. По мнению обозревателей, эти потери не получится восполнить.

В журнале отмечается, что ВСУ вряд ли в обозримом будущем получат «истребитель с такими же впечатляющими летными характеристиками или высокой выносливостью», поскольку подержанные F-16 и Mirage 2000, которые поставляются странами Европейского союза, по размеру почти в два раза меньше Су-27, имеют значительно меньше половины его дальности и несут радары размером менее одной трети от размера советского истребителя.

Ранее стало известно, что в России расширят производство истребителей Су-57.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами