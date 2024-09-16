Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» утверждает, что бойцы частных военных компаний (ЧВК) из США и Британии, участвовавшие на стороне ВСУ в атаке на Курскую область, спустя неделю покинули регион. Об этом он рассказал «Известиям».

По его словам, в Курской области разведчики «Ахмата» сталкивались не с наемниками из иностранных легионов, где служат грузины и поляки, а «серьезными ЧВК». «Аид» упомянул американскую частную военную компанию Forward Observation Group (FOG) и иностранные компании Великобритании. Он считает, что наемники не ожидали того, с чем столкнулись.

«Наемники к такому бою не были готовы. Потому что они, по моему опыту, привыкли воевать в идеальных условиях», — отметил «Аид».

Он добавил, что в основном в зоне СВО иностранные специалисты не выполняют штурмовые функции, а выступают в роли диверсантов, снайперов, специальных, заградительных отрядов зачисток.

В августе Le Monde написала, что бойцы ЧВК «Медведь» будут переведены из Буркина-Фасо в Курскую область. По словам их командира, причиной этого решения стало нападение ВСУ на территорию РФ. Он подчеркнул, что «в случае угрозы на родной земле российские солдаты забывают о внутренних разногласиях и объединяются для защиты от общего врага», и добавил, что бойцы вернутся в Африку, «как только закончат работу дома». По данным Le Monde, в Буркина-Фасо было размещено от 200 до 300 бойцов этой ЧВК, из которых около 100 планируется перебросить в Россию.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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