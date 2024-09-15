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Спецназ Росгвардии нашел маяк для корректировки огня ВСУ в Курской области

«Известия»: спецназ Росгвардии нашел маяк ВСУ для HIMARS в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военные Росгвардии при выполнении задач в режиме контртеррористической операции в Курской области нашли маяк для корректировки ракет ВСУ. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

По его словам, это произошло у села Большое Солдатское. Военный Росгвардии с позывным «Танай» показал фото маяка для корректировки ракет HIMARS на смартфоне.

«Работает спецназ, выявляет, уничтожает. В основном (бойцы ВСУ. — «Газета.Ru») тут передвигаются на личном транспорте, который был отнят у местного населения. Много машин, нам приходит ориентировка, с курскими номерами», — охарактеризовал обстановку в регионе другой военный.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее пес Норис помог обнаружить мину-сюрприз в ЛНР.

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