Запад хочет расшатать российское общество ударами украинской армии из дальнобойного оружия по территории РФ. Об этом заявил полковник Службы безопасности в отставке Олег Стариков в интервью каналу PolitБюро.

Он усомнился, что таким образом удастся раскачать ситуацию в России, поскольку россияне не поддадутся на провокации.

«Когда есть опасность, они все сплачиваются. Это всегда было так, и сейчас любые удары приводят, наоборот, к сплачиванию возле Путина», — сказал офицер.

По его словам, атаки западными ракетами по РФ не приведут ни к какому военному результату, поскольку Украина не получит их в большом количестве, а те, которые долетят до российской территории, будут уничтожены средствами противовоздушной обороны.

15 сентября Зеленский заявил, что Киев еще не получил от Вашингтона разрешение на удары вглубь России американским оружием.

На этой неделе телеканал ABC со ссылкой на неназванного советника украинского лидера сообщал, что Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей Вооруженных сил Украины на территории России.

Ранее голливудский актер Майкл Дуглас выступил за отмену запрета на удары ВСУ вглубь России.