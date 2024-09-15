Израиль приказал эвакуироваться жителям сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) издала приказ об эвакуации жителей палестинского города Бейт-Лахия, расположенного на севере сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По информации издания, приказ был дан после того, как из Бейт-Лахия были выпущены две ракеты по израильскому городу Ашкелон. Одну удалось перехватить, другая упала в море.

15 сентября ракета класса «земля-земля» упала в центре Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее на Западном берегу Иордана начались столкновения.