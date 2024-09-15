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В центре Израиля упала ракета

ЦАХАЛ: ракета упала в центре Израиля на фоне воздушной тревоги, пострадавших нет

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Iranian Army/Reuters

Ракета класса «земля-земля» упала в центре Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«Зафиксировано попадание ракеты «земля-земля» на территорию центральной части Израиля с востока, она упала в открытой местности. О пострадавших не сообщается», — сказано в заявлении.

14 сентября две запущенные из Ливана «воздушные цели» упали на севере Израиля недалеко от города Кирьят-Шмона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее глава разведки Израиля ушел в отставку из-за вторжения ХАМАС.

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