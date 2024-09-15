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Турецкий эксперт заявил, что Зеленский сошел с ума

Эксперт Унал: разрешение ВСУ бить вглубь России приведет к неизбежной эскалации

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Murad Sezer/Reuters

Предоставление Украине разрешения наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России приведет к неизбежной эскалации конфликта. Об этом заявил турецкий профессор Хасан Унал в эфире канала Habertürk TV.

«В этот раз мы слышим, как говорят, что давайте дадим Украине дальнобойные ракеты, пусть она ударит по территории России», — заявил эксперт.

Унал подчеркнул, что предоставленное разрешение может стать крайне опасным шагом, поскольку президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума» и готов на любые действия. Профессор также отметил, что украинский лидер «не способен управлять» этими ракетами.

До этого российский лидер Владимир Путин, говоря о дальнобойном западном оружии, заявил, что его использование для ударов по РФ «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Глава государства подчеркнул, что Москва даст соответствующий ответ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В США рассказали, когда примут решение по ударам вглубь России.

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