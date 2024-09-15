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Вэнс оценил шансы Трампа стать президентом

Вэнс: Трампу сложно победить на выборах, если мы не возьмем Северную Каролину

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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс признался, что ему будет достаточно сложно выиграть на выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.

«Для нас (с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом) будет очень сложно победить, если мы не возьмем Северную Каролину», — сказал Вэнс.

В сообщении телеканала подчеркнули, что Вэнс оценил шансы на победу Трампа в Северной Каролине как «очень хорошие».

США не нужен военный конфликт с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе. При этом политик заявил, что, голосуя за Харрис, американцы отдадут голос за войну с Россией. Что на самом деле обещают политики американцам и как может изменится жизнь в США после выборов — в материале «Газеты. Ru».

5 сентября Трамп связал антироссийские санкции с уничтожением доллара как мировой валюты.

Ранее сообщалось, что Илон Маск будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на кампанию Трампа.

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Выборы в США — 2024
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