Вэнс оценил шансы Трампа стать президентом

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс признался, что ему будет достаточно сложно выиграть на выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.

«Для нас (с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом) будет очень сложно победить, если мы не возьмем Северную Каролину», — сказал Вэнс.

В сообщении телеканала подчеркнули, что Вэнс оценил шансы на победу Трампа в Северной Каролине как «очень хорошие».

США не нужен военный конфликт с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе. При этом политик заявил, что, голосуя за Харрис, американцы отдадут голос за войну с Россией. Что на самом деле обещают политики американцам и как может изменится жизнь в США после выборов — в материале «Газеты. Ru».

5 сентября Трамп связал антироссийские санкции с уничтожением доллара как мировой валюты.

Ранее сообщалось, что Илон Маск будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на кампанию Трампа.