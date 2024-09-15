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Командир батальона рассказал об обороне ВС РФ Малой Локни

РИА: подполковник Данилов рассказал о защите Малой Локни

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РИА «Новости»

Два батальона российской армии вместе обороняли село Малая Локня в Курской области после утраты второго комбата с позывным «Отмель». Об этом РИА Новости сообщил командир батальона 44-го Армейского корпуса подполковник Александр Данилов.

Военнослужащий рассказал, что принимал участие в обороне населенного пункта. По словам Данилова, когда его батальон прибыл сражаться в Малую Локню, там уже находился батальон 9-го полка под командованием «Отмели».

«Являлись вдвоем старшими, но он («Отмель» — «Газета.Ru») занял населенный пункт на сутки раньше нас, владел больше информацией», — рассказал военнослужащий.

Данилов добавил, что бойцы 9-го полка имели среди прочего средства воздушной разведки, дневные и ночные. Вместе с «Отмелью» российские военнослужащие определили сектора для каждого подразделения.

Вооруженные силы РФ удерживали противника в период с 8 по 24 августа. Однако 20 августа солдаты батальона 9-го полка потеряли командира в ходе боевых действий, после чего командование перешло к Данилову.

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении двух опорных пунктов Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее Минобороны показало удар артиллерии по спрятавшимся в лесу силам ВСУ.

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