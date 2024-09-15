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Глава разведки Украины пожаловался на российские «Искандеры»

Буданов: массовое производство «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил о проблемах, которые создает для ВСУ массовое производство Россией «Искандеров». Его цитирует Reuters.

Агентство связывает использование этих ракет с ударами по критической инфраструктуре Украины, которые нанесли значительный ущерб энергосистеме страны и привели к отключениям электроэнергии.

По словам Буданова, «огромной проблемой для передовой» также являются наращивание Россией производства управляемых авиабомб и поставки артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз опровергал данные СМИ о поставках оружия из КНДР в Россию. Несмотря на большое количество таких сообщений, пресс-секретарь Владимира Путина подчеркивал, что они не имеют под собой никаких оснований. В минобороны Северной Кореи тоже заявляли, что не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируют это делать.

Ранее Буданов заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью действия до 1800 км.

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