Российские бойцы обратили в бегство солдат ВСУ психологическим приемом

Нестандартный психологический прием успешно применили морские пехотинцы российского Черноморского флота, обратив в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

По данным канала, российские бойцы убедили сдавшегося им в плен украинца записать голосовое сообщение сослуживцам, после чего вывели звуковые усилители на передовую линию и включили запись.

«Русских много, мы окружены, сдавайтесь!» — взывает солдат к бойцам ВСУ, называя их по именам и позывным.

Тактика российских военнослужащих сработала, однако сдаваться украинские бойцы не стали, оставив свои позиции. Солдаты ВС РФ наблюдали за отступлением украинцев с дрона, отмечая «панические настроения».

Пленный также рассказал российским морпехам, что на украинской позиции уже говорили о том, что пора уходить. В результате российские бойцы придумали этот способ, чтобы подтолкнуть противника к решению отступить.

До этого украинский солдат с позывным «Ворон» запрашивал у командования разрешение на отступление на Дзержинском направлении в Донецкой народной республике. Однако военный получил отказ. Ему приказали в случае пулеметного огня ложиться на землю и переждать опасность. Украинские военные предпочли сохранить свои жизни и сдаться в плен российским войскам.

Ранее в Россию вернули 103 военных из украинского плена.