Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы обратили в бегство солдат ВСУ психологическим приемом

В Курской области солдат ВСУ обратили в бегство голосом их товарища

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Нестандартный психологический прием успешно применили морские пехотинцы российского Черноморского флота, обратив в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

По данным канала, российские бойцы убедили сдавшегося им в плен украинца записать голосовое сообщение сослуживцам, после чего вывели звуковые усилители на передовую линию и включили запись.

«Русских много, мы окружены, сдавайтесь!» — взывает солдат к бойцам ВСУ, называя их по именам и позывным.

Тактика российских военнослужащих сработала, однако сдаваться украинские бойцы не стали, оставив свои позиции. Солдаты ВС РФ наблюдали за отступлением украинцев с дрона, отмечая «панические настроения».

Пленный также рассказал российским морпехам, что на украинской позиции уже говорили о том, что пора уходить. В результате российские бойцы придумали этот способ, чтобы подтолкнуть противника к решению отступить.

До этого украинский солдат с позывным «Ворон» запрашивал у командования разрешение на отступление на Дзержинском направлении в Донецкой народной республике. Однако военный получил отказ. Ему приказали в случае пулеметного огня ложиться на землю и переждать опасность. Украинские военные предпочли сохранить свои жизни и сдаться в плен российским войскам.

Ранее в Россию вернули 103 военных из украинского плена.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами