Стало известно, чем Байден займется в конце президентского срока

Президент США Джо Байден в оставшиеся месяцы своего срока на посту главы американского государства планирует сосредоточиться на поддержке Украины. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на форуме в Киеве в режиме видеоконференции, передает агентство Bloomberg.

«Мы будем дорожить каждым из этих дней, когда речь идет о поддержке Украины», — заявил он.

Салливан добавил, что американский лидер проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках Генассамблеи ООН.

По словам американского чиновника, задача США — поставить Украину в более выгодное положение на поле боя, чтобы усилить ее позиции на переговорах.

Помощник Байдена среди прочего сообщил, что США готовят новый значительный пакет военной помощи для Киева.

До этого Зеленский заявил, что представит Байдену план мирного урегулирования конфликта на Украине. Украинский президент отметил, «что не гарантирует, что его план поможет остановить конфликт», но он хочет сделать Украину «более сильной», чтобы «подтолкнуть президента России Владимира Путина задуматься, как остановить боевые действия».

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».