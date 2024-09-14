Армения задумалась о модернизации произведенных в РФ Су-30 при помощи Индии

Армения ведет переговоры с индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) о модернизации истребителей Су-30 российского производства, пишет The Hindustan Times.

Согласно материалу, Ереван уже заказал у Нью-Дели ракетные системы, артиллерийские орудия и радары обнаружения оружия.

«Мы рассматриваем возможность модернизации наших истребителей Су-30 с помощью компании Hindustan Aeronautics Limited, поскольку она обладает большим опытом в этой области», — заявил начальник управления авиации ВС Армении Ованес Варданян.

Как пишет газета, на Международной выставке оборонной авиации 2024 года в Джодхпуре он обсудил сферы возможного сотрудничества с начальником штаба обороны Индии генералом Анилом Чауханом.

Неназванный индийский чиновник на условиях анонимности подтвердил интерес Армении к модернизации Су-30 компанией HAL. По его словам, переговоры находятся на начальном этапе. Источник газеты также обратил внимание на то, что «вариант Су-30, эксплуатируемый Арменией, отличается от Су-30МКИ, находящихся на вооружении ВВС Индии».

HAL производит в Индии многоцелевой истребитель Су-30МКИ по российской лицензии. Она построила десятки Су-30 для израильских ВВС и занимается их модернизацией, а также производит двигатели для этих истребителей на своем заводе в Корапуте в восточном штате Одиша.

Ранее премьер Армении встретился с замглавы ЦРУ.