Минобороны показало удар артиллерии по спрятавшимся в лесу силам ВСУ

Российское Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией группировки войск «Север» живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области.

По данным оборонного ведомства, подразделения противника были обнаружены средствами воздушной разведки. Они укрывались в лесном массиве и после подтверждения были ликвидированы.

На видео можно увидеть, как артиллерийские расчеты наносят удар по лесистой местности.

В субботу, 14 сентября, Минобороны также сообщило об уничтожении в приграничном районе Курской области украинской самоходной артиллерийской установки Krab польского производства. Она была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В настоящее время, по данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия у населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки в Курской области.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

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