Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны показало удар артиллерии по спрятавшимся в лесу силам ВСУ

МО опубликовало видео уничтожения живой силы ВСУ в приграничье Курской области

Российское Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией группировки войск «Север» живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области.

По данным оборонного ведомства, подразделения противника были обнаружены средствами воздушной разведки. Они укрывались в лесном массиве и после подтверждения были ликвидированы.

На видео можно увидеть, как артиллерийские расчеты наносят удар по лесистой местности.

В субботу, 14 сентября, Минобороны также сообщило об уничтожении в приграничном районе Курской области украинской самоходной артиллерийской установки Krab польского производства. Она была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В настоящее время, по данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия у населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки в Курской области.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее пес Норис помог обнаружить мину-сюрприз в ЛНР.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами