Путин поздравил воспитанников Нахимовского училища с его юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил преподавательский состав, воспитанников и выпускников Нахимовского военно-морского училища с 80-летием учебного заведения. Телеграмму главы государства разместили на сайте Кремля.

Путин отметил, что с момента своего основания в 1944 году училище стало «надежной профессиональной школой» и «по-настоящему родным домом» для сотен детей. Преподавательский состав, по словам главы государства, помог учащимся «открыть дорогу в мир знаний», благодаря чему выпускники стали выдающимися офицерами, учеными, политиками и дипломатами.

Также президент России подчеркнул, что нахимовцы продолжают «свято хранить традиции патриотизма, товарищества, честного служения Отечеству».

«Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего», — говорится в телеграмме.

До этого Путин поздравил лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с Днем основания КНДР. В своей телеграмме президент России выразил уверенность, что РФ и КНДР будут планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Ранее Путин поздравил жителей столицы с Днем города.