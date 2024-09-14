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Путин поздравил воспитанников Нахимовского училища с его юбилеем

Путин поздравил коллектив Нахимовского военно-морского училища с 80-летием

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил преподавательский состав, воспитанников и выпускников Нахимовского военно-морского училища с 80-летием учебного заведения. Телеграмму главы государства разместили на сайте Кремля.

Путин отметил, что с момента своего основания в 1944 году училище стало «надежной профессиональной школой» и «по-настоящему родным домом» для сотен детей. Преподавательский состав, по словам главы государства, помог учащимся «открыть дорогу в мир знаний», благодаря чему выпускники стали выдающимися офицерами, учеными, политиками и дипломатами.

Также президент России подчеркнул, что нахимовцы продолжают «свято хранить традиции патриотизма, товарищества, честного служения Отечеству».

«Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего», — говорится в телеграмме.

До этого Путин поздравил лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с Днем основания КНДР. В своей телеграмме президент России выразил уверенность, что РФ и КНДР будут планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Ранее Путин поздравил жителей столицы с Днем города.

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