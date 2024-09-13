ВСУ атаковали три населенных пункта под Шебекино

ВСУ атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При атаках никто не пострадал. В селе Терезовка при обстреле были повреждены фасад и остекление частного дома, а также хозпостройка при нем. В селе Муром в результате атаки двух беспилотников была повреждена вышка связи. В Масловой Пристане в результате сброса бомбы с дрона была повреждена крыша и выбиты окна в частном доме.

Вечером 13 сентября Гладков сообщил о раненом при атаке ВСУ комбайнере из Белгородской области.

Утром 13 сентября в Белгородской области при подрыве автомобиля на мине пострадал мужчина. Он смог самостоятельно добраться до госпиталя, сотрудники которого диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и минно-взрывные ранения.

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