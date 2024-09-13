Житель Белгородской области ранен из-за атаки ВСУ

Житель села Бессоновка в Белгородской области получил ранения из-за обстрела ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил минно-взрывную травму и ссадины во время работы на комбайне. Машина сгорела, а водитель был доставлен бойцами местной самообороны в белгородскую больницу №2. После обработки травм, он был отпущен домой на амбулаторное лечение.

В Новой Деревне в результате ракетного обстрела загорелась кровля частного дома, а еще в одном доме были выбиты окна. Осколки снаряда повредили легковой автомобиль. В Борисовке при обстреле пострадала сельхозтехника.

Утром 13 сентября в Белгородской области при подрыве автомобиля на мине пострадал мужчина. Он смог самостоятельно добраться до госпиталя, сотрудники которого диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и минно-взрывные ранения.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.